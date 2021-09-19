Игра для настоящих мужчин: в Перми следж-хоккеистам подарили надежду

Следж-хоккей — паралимпийский вид спорта, командная игра для мужчин с ограничениями по здоровью (заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата).

В 2021 году проекта «Лишь активный инвалид в следж-хоккее победит» Мотовилихинской районной организации Пермской краевой организации ВОИ стал победителем Президентского гранта. Сейчас наступило время приобретений. Нужны сани, клюшки, конечно, форма. Следж-хоккеисты надеяться, что вскоре у них появится и своя тренировочная база.

/ Игорь Плюснин

Пермякв свое время попал в страшную автокатастрофу. Ногу пришлось сразу ампутировать. Сегодня о ДТП вспоминает уже достаточно спокойно. Коллега Сергея по команде —— в свое время попал под поезд. Ногу также пришлось ампутировать.

Оба молодых человека после перенесенных операций начали заниматься волейболом, где и познакомились. Причем, успешно. Выступали за сборную Пермского края, ездили на всероссийские соревнования, занимали третьи и вторые места.

«К сожалению, команду расформировали. Выбор для нас, сами понимаете, не очень большой. И в какой-то момент увидели в Тульской области следж-хоккей. Там проходил чемпионат России, — рассказал корреспонденту ФАН Сергей. — Меня заинтересовало, почитал об этом виде спорта в интернете, написал им, мне позвонили, пригласили».

Вместе с Рожковым туда поехал и Никита. По словам молодого человека, первые полгода были невероятно тяжелыми.

«У кого-то сразу получается, бывает такое. То есть, сел в сани и поехал. У других не так. Плюс, шайбу гонять – это одно. А научится понимать игру, не мешать друг другу — совершенно другое. Могу сказать сейчас, что кататься на следжах — невероятно тяжело», — говорит Беляев.

/ Игорь Плюснин

Следж — санки особой конструкции, в которую может поместиться человек с недействующими полностью или частично отсутствующими нижними конечностями. С помощью ремней сани надежно пристегиваются к нижней части корпуса.

По словам ребят, такой хоккей доступен почти для всех людей с ампутацией нижних конечностей и травмами спины. Основной упор в этом вид спорта, конечно, делается на выносливость и силу, поэтому тем, кто живет плохими воспоминаниями и себя жалеет, здесь будет сложно.

«Скорость накатывается примерно полгода. Вроде, кататься можешь, а разогнаться нормально не получается. Тебя, как стоячего, обгоняет любой, кто чуть больше занимается. Приходится терпеть», — объясняет Беляев.

Сергей Рожков говорит, что безумно рад оказаться снова в родном городе.

«Здорово, что в Перми начинают следж-хоккей развивать. Огромное желание как-то помочь. Тем более, есть определенный опыт. Уже посмотрели, пригляделись друг к другу. Есть вратари, нападающие. Скоро выйдем на лед, там окончательно определимся. Плюс, мы же знаем, что дома и стены помогают», — уверен хоккеист.

/ Игорь Плюснин

«Я как услышал, не было сомнений, что нужно идти и пробовать. Самое сложное для меня тут — держать равновесие. Хотя я раньше играл в хоккей. Поэтому для меня особо разницы нет, что я тогда учился стоять на коньках, кататься, бегать, что сейчас необходимо также учиться, но на санях», — говорит Павел.

пять лет назад получил травму спины, когда катался на лыжах. Сегодня молодой человек прикован к коляске.

Вологжанин уверен, что сегодня самое важное – это то, что у всех горят глаза, и есть желание заниматься. Наверное, кто-то впоследствии отсеется, но пока новые эмоции, которые присутствуют у каждого, дают шанс закрепиться в команде любому.

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

Конечно, пока есть проблемы и с тренировочным процессом. Занятий на льду у ребят пока недостаточно, а для развития и достижения результатов они жизненно необходимы.

В конце августа Федерация хоккея Пермского края впервые приняла участие в Международной конференции «Детский адаптивный хоккей как драйвер социальных изменений». В рамках мероприятия подписано соглашение о включении команды Прикамья в состав Детской следж-хоккейной лиги России.