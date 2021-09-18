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Фельдшер в Прикамье взыскала с водоканала деньги за травму на работе
Общество
Фельдшер в Прикамье взыскала с водоканала деньги за травму на работе
pixabay.com  / 

Пермь, 18 сентября. Фельдшер бригады скорой помощи в Прикамье отсудила у КГ МУП «Водоканал» деньги за травму, полученную ей на смене. В иске она просила взыскать моральный и материальный вред — более 915 тыс. рублей. 

В пресс-службе Кунгурского городского суда ФАН рассказали, что в августе 2020 года бригада «скорой» приехала на вызов.

«Когда фельдшер выходила из машины, ее нога соскользнула на крышку люка, который был ниже уровня асфальта примерно на 11 см. Истец упала и почувствовала сильную боль. В последующем из-за травмы ноги она дважды находилась на стационарном лечении», — пояснили в суде.

В итоге женщине пришлось потратиться на приобретение медицинских препаратов и ходунки.

В пользу истца было взыскано более 19 тыс. рублей, компенсирован моральный вред в размере 250 тыс. рублей и возмещены расходы по оплате госпошлины.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что во время фестиваля уличных театров «Флюгер» в столице Прикамья произошло ЧП. Воздушный гимнаст, который выполнял сложные трюки на шесте, упал лицом вниз.

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пермский край фельдшер травма водоканал компенсация моральный ущерб
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