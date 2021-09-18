Мошенники в Перми обналичили через фирмы-однодневки около 4 млн рублей

Пермь, 18 сентября. В столице Прикамья за незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы осудили ранее судимого местного жителя. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии особого режима и штрафу 150 тыс. рублей.

В краевой прокуратуре ФАН рассказали, с января по ноябрь 2018 года подсудимый вместе с подельниками обналичил более 3,9 млн. рублей. В частности, они открыли офис в Мотовилихинском районе Перми, действовали от имени организаций, оказывающих транспортные и строительные услуги, и использовали счета фирм-однодневок для вывода денег из-под финансового контроля государства.

«Они привлекали минимум рабочей силы, которым незначительно оплачивали их труд, а большую часть перечисленных от заказчиков денег забирали себе», — пояснили в прокуратуре Пермского края.

Подсудимый вину признал полностью. В отношении некоторых членов преступной группы уголовное преследование прекращено в связи с их смертью.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что общая сумма коммунальных долгов жителей Прикамья превысила 3 млрд рублей. На исполнении у регионального УФССП находилось более 175 тыс. производств о взыскании задолженности за услуги ЖКХ.