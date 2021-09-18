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Огромная пробка образовалась под Пермью из-за жуткого ДТП с большегрузом
Происшествия
Огромная пробка образовалась под Пермью из-за жуткого ДТП с большегрузом
vk.com  /  ЧП ДТП Пермь

Пермь, 18 сентября. На автодороге между Нытвой и Краснокамском в Прикамье образовалась огромная пробка. На 447 км трассы «М-7 Волга» большегруз столкнулся с ВАЗом.

По словам очевидцев, легковой автомобиль выкинуло на полосу встречного движения, где он врезался в две другие машины и загорелся. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что водитель ВАЗа погиб. Также пострадал еще один человек. Но данная информация предварительная, подчеркивают в полиции.

Огромная пробка образовалась под Пермью из жуткого ДТП с большегрузом
vk.com  / ЧП ДТП Пермь
В соцсетях люди пишут, что объехать место невозможно. Некоторые автолюбители подсказывают, что ехать нужно через Григорьевское, другие, что через поселок Майский.

«Сейчас через Майский ехали, пробка по объездной Кранокамска даже», — сообщают водители.

«Это все произошло час назад примерно, так что это все надолго», — пишет очевидец.

На месте работают сотрудники полиции, которые обеспечивают движение транспорта. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что молодой человек в Березниках трагически погиб, выполняя свои служебные обязанности. Сергей В. работал на эвакуаторе и приехал на рядовое ДТП.

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