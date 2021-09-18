Огромная пробка образовалась под Пермью из-за жуткого ДТП с большегрузом

Пермь, 18 сентября. На автодороге между Нытвой и Краснокамском в Прикамье образовалась огромная пробка. На 447 км трассы «М-7 Волга» большегруз столкнулся с ВАЗом.
По словам очевидцев, легковой автомобиль выкинуло на полосу встречного движения, где он врезался в две другие машины и загорелся. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что водитель ВАЗа погиб. Также пострадал еще один человек. Но данная информация предварительная, подчеркивают в полиции.
«Сейчас через Майский ехали, пробка по объездной Кранокамска даже», — сообщают водители.
«Это все произошло час назад примерно, так что это все надолго», — пишет очевидец.
На месте работают сотрудники полиции, которые обеспечивают движение транспорта.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что молодой человек в Березниках трагически погиб, выполняя свои служебные обязанности. Сергей В. работал на эвакуаторе и приехал на рядовое ДТП.