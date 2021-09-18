Огромная пробка образовалась под Пермью из-за жуткого ДТП с большегрузом

Пермь, 18 сентября. На автодороге между Нытвой и Краснокамском в Прикамье образовалась огромная пробка. На 447 км трассы «М-7 Волга» большегруз столкнулся с ВАЗом.

По словам очевидцев, легковой автомобиль выкинуло на полосу встречного движения, где он врезался в две другие машины и загорелся. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что водитель ВАЗа погиб. Также пострадал еще один человек. Но данная информация предварительная, подчеркивают в полиции.

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«Сейчас через Майский ехали, пробка по объездной Кранокамска даже», — сообщают водители.

«Это все произошло час назад примерно, так что это все надолго», — пишет очевидец.

В соцсетях люди пишут, что объехать место невозможно. Некоторые автолюбители подсказывают, что ехать нужно через Григорьевское, другие, что через поселок Майский.

На месте работают сотрудники полиции, которые обеспечивают движение транспорта.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что молодой человек в Березниках трагически погиб, выполняя свои служебные обязанности. Сергей В. работал на эвакуаторе и приехал на рядовое ДТП.