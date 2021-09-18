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Заблудившийся грибник вышел из леса спустя сутки
Общество
Заблудившийся грибник вышел из леса спустя сутки
Global Look Press  /  Julian Stratenschulte/dpa

Пермь, 18 сентября. Пожилой мужчина отправился за грибами в СНТ «Спутник» в Кировском районе. Родственники забили тревогу, когда вечером он не вернулся домой.

Выяснилось, что пенсионер ушел без телефона, после чегшо его семья обратилась за помощью в полицию. На поиски грибника сразу же отправились спасатели.

Около суток мужчина блуждал по лесной чаще, а на следующее утро вышел к дачному поселку. Медицинская помощь ему не понадобилась, сейчас он уже находится дома.

Курганские школьницы спасли двух детей, которые чуть не погибли на озере Медведское. Подростки вытащили тонувшую 12-летнюю девочку и шестилетнего мальчика, которые оказались в озере по недосмотру взрослых, сообщал URA.RU.

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