Заблудившийся грибник вышел из леса спустя сутки

Пермь, 18 сентября. Пожилой мужчина отправился за грибами в СНТ «Спутник» в Кировском районе. Родственники забили тревогу, когда вечером он не вернулся домой.

Выяснилось, что пенсионер ушел без телефона, после чегшо его семья обратилась за помощью в полицию. На поиски грибника сразу же отправились спасатели.

Около суток мужчина блуждал по лесной чаще, а на следующее утро вышел к дачному поселку. Медицинская помощь ему не понадобилась, сейчас он уже находится дома.

Курганские школьницы спасли двух детей, которые чуть не погибли на озере Медведское. Подростки вытащили тонувшую 12-летнюю девочку и шестилетнего мальчика, которые оказались в озере по недосмотру взрослых, сообщал URA.RU.