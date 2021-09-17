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Технологию точной лазерной сварки разработали в России
Наука
Технологию точной лазерной сварки разработали в России
pixabay.com

Пермь, 17 сентября. Уникальную технологию для изготовления промышленных деталей без дефектов с использованием лазерной сварки разработали в России.

Над технологией трудились специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с коллегами из Хуачжунского университета науки и технологии (Китай). Сейчас в промышленности чаще всего применяют лазерную сварку при атмосферном давлении.

«Но у этого способа есть недостатки: над областью сварки возникает плазменный факел, который поглощает до 30% энергии лазерного излучения. Наш способ позволяет решить эту проблему за счет создания вакуума в месте сварки», — рассказали ученые.

Физики из НИУ ВШЭ ранее выяснили причину зеленого свечения в небе. Такое явление возникает из-за столкновения пыли и нейтральных частиц в ионосфере Земли. Чаще всего свечение происходит на высоте 110–120 километров от поверхности планеты.

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