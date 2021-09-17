Житель Березников погиб во время эвакуации автомобиля

Пермь, 17 сентября. Молодой человек в Березниках Прикамья трагически погиб, выполняя свои служебные обязанности. Сергей В. работал на эвакуаторе и приехал на рядовое ДТП.

Со слов очевидцев, мужчина доставал из кювета машину. В этот момент мимо проезжал КАМАЗ. Большегруз зацепил трос, и автомобиль опрокинулся на молодого человека.

«Он даже погиб, помогая кому-то. Всегда очень отзывчивый и позитивный человек!» — написала в комментарии к посту Елена Д.

«Конечно, нелепая смерть, такой человек хороший был, многим помогал!!!» — отмечает Наталья А.

Пару лет назад Сергей открыл автосервис, поэтому его очень хорошо знали в Березниках.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что семья пострадавшего 6 сентября в ДТП подала иск к перевозчику. Водитель, который серьезно пострадал в аварии со скорой помощью, госпитализирован с тяжелыми травмами.