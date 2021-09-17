Полиция устанавливает личность мужчины, найденного мертвым в реке в Прикамье

Пермь, 17 сентября. В реке Сылва в Прикамье обнаружили труп человека. Возможно, это мужчина, о котором еще 10 сентября в Кунгурскую службу спасения сообщили местные жители.

Водолазы несколько раз выезжали на место, но никого найти не могли. Сейчас тело обнаружили подводные охотники, нырявшие возле пожарного пирса.

vk.com / ЧП Кунгур

В итоге водолазы обследовали предположительное место находки. Спасатели доставили погибшего на берег и передали полицейским. Теперь правоохранителям предстоит установить личность мужчины и причину смерти.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что найденный человек был одет в зимнюю одежду и, видимо, находился под водой продолжительное время.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье перед судом предстанет 32-летняя мама — жительница поселка Утес Чусовского городского округа. Уголовное дело на нее завели после пожара, в котором погибли маленькие дети.