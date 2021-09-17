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Полиция устанавливает личность мужчины, найденного мертвым в реке в Прикамье
Происшествия
Полиция устанавливает личность мужчины, найденного мертвым в реке в Прикамье
vk.com  /  ЧП Кунгур

Пермь, 17 сентября. В реке Сылва в Прикамье обнаружили труп человека. Возможно, это мужчина, о котором еще 10 сентября в Кунгурскую службу спасения сообщили местные жители.

Водолазы несколько раз выезжали на место, но никого найти не могли. Сейчас тело обнаружили подводные охотники, нырявшие возле пожарного пирса.

Полиция устанавливает личность мужчины, найденного мертвым в реке в Прикамье
vk.com  / ЧП Кунгур
В итоге водолазы обследовали предположительное место находки. Спасатели доставили погибшего на берег и передали полицейским. Теперь правоохранителям предстоит установить личность мужчины и причину смерти.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что найденный человек был одет в зимнюю одежду и, видимо, находился под водой продолжительное время.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье перед судом предстанет 32-летняя мама — жительница поселка Утес Чусовского городского округа. Уголовное дело на нее завели после пожара, в котором погибли маленькие дети.

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пермский край труп спасатели водолазы утонул человек
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