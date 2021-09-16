Пенсионер устроил стрельбу рядом с детским садом в Перми

Пермь, 16 сентября. Пенсионер открыл стрельбу по прохожим в столице Прикамья днем в четверг, 16 сентября. В итоге он был задержан сотрудники полиции и Росгвардии.

Нарушителем покоя оказался 81-летний мужчина. В ходе инцидента никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что у пенсионера изъято оружие «с признаками переделки».

Очевидцы сообщали в социальных сетях, что выстрелы велись, в том числе, и в направлении детского сада. Малышей в это время увели в здание. Обстоятельства инцидента выясняются.