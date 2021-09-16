Жительницу Прикамья осудят за смерть четверых маленьких детей

Пермь, 16 сентября. В Прикамье перед судом предстанет 32-летняя мама — жительница поселка Утес Чусовского городского округа. Уголовное дело на нее завели после пожара, в котором погибли маленькие дети.

23 апреля 2021 женщина ушла из дома и оставила без присмотра четырех малолетних детей (шести, пяти лет и трехлетних двойняшек).

«Обвиняемая оставила включенным электрообогреватель, закрыв снаружи дверь на навесной замок. В результате произошел пожар. Все дети отравились угарным газом и погибли на месте», — пояснили ФАН в краевой прокуратуре.

Тогда возгорание первыми обнаружили соседи, но из-за замка на двери спасти детей им не удалось. Ранее уже лишавшаяся родительских прав мать признала вину в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Чусовской городской суд.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 13 сентября в Красновишерске произошел пожар. Хозяин загоревшейся квартиры вовремя проснулся от запаха дыма и спас девять человек.