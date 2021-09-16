Почти во всех школах Перми выявлены случаи заражения COVID-19

Пермь, 16 сентября. В столице Прикамья в 91 школе (390 классов) дети перестают посещать очные занятия из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. Всего в Перми функционирует 101 школа.

В городской администрации ФАН подтвердили информацию и рассказали, что сейчас составляется расписание с указанием времени начала и окончания урока. При этом учитываются все требования СанПин. Продолжительность занятия в зависимости от возраста составляет от 20 до 35 минут.

Также определяются и формы отчета для оценки результативности. Всю информацию предоставят родителям через любые информационные ресурсы, в частности, через систему ЭПОС.

Общее число инфицированных в Пермском крае на четверг, 16 сентября, достигло 95 051 человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 19 594 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки.