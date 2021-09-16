Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 15:16
15:16
Общество
Сотрудник полиции спас жительницу Нижневартовска от нападения грабителя
15:15
Общество
Аэростаты поступили на «вооружение» донского ГИБДД
15:15
Весь мир
ОАЭ вложат в британскую экономику 14 млрд долларов к 2027 году
15:12
Общество
Синоптик Шувалов предупредил россиян о приближении зимних холодов
15:11
Происшествия
Пострадавший в драке с участием Александра Паля хоккеист отказался от претензий к актеру
15:10
Общество
Большинство жилых домов Петербурга подключили к отоплению
15:08
Спорт
Путин согласился посетить пекинские Игры-2022 в феврале
15:06
Общество
Первый в мире Центр изучения постковидного синдрома заработал в Петербурге
15:01
Происшествия
Осужденный на 23 года за убийство с особой жестокостью сбежал из колонии под Тюменью
15:01
Общество
Россия, Белоруссия и роботы. Альгис Микульскис о реакции Запада на «Запад-2021»
Все новости

Почти во всех школах Перми выявлены случаи заражения COVID-19
Общество
Почти во всех школах Перми выявлены случаи заражения COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Пермь, 16 сентября. В столице Прикамья в 91 школе (390 классов) дети перестают посещать очные занятия из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. Всего в Перми функционирует 101 школа.

В городской администрации ФАН подтвердили информацию и рассказали, что сейчас составляется расписание с указанием времени начала и окончания урока. При этом учитываются все требования СанПин. Продолжительность занятия в зависимости от возраста составляет от 20 до 35 минут.

Также определяются и формы отчета для оценки результативности. Всю информацию предоставят родителям через любые информационные ресурсы, в частности, через систему ЭПОС.

Общее число инфицированных в Пермском крае на четверг, 16 сентября, достигло 95 051 человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 19 594 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Почти во всех школах Перми выявлены случаи заражения COVID-19
дети пермь школы коронавирус очное обучение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru