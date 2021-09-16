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Звезда «Реальных пацанов» Богданов приступил к съемкам киноальманаха в Перми
Общество
Звезда «Реальных пацанов» Богданов приступил к съемкам киноальманаха в Перми
Из личного архива Антона Богданова  / 

Пермь, 16 сентября. В пятницу, 17 сентября, кинокомпания «Проспект Мира» 17 сентября начнет снимать одну из киноновелл. Рабочее название – «Настоящая красота». Съемки пройдут в Перми.

Автором идеи создания киноальманаха, сценаристом и режиссером выступает Антон Богданов. Главную роль исполнит Виктор Добронравов.

Альманах короткометражек «Кино=Добро» состоит из пяти частей. Все они будут сняты в Перми. Истории рассказывают о связи поколений, материнстве, социальных сетях, дистанционном обучении, чувстве подростков.

«В 1995 году на «Первом канале» вышла серия социальных роликов «Русский проект» об актуальных проблемах того времени. За четверть века в стране и мире многое изменилось. Но удалось ли нам решить обозначенные проблемы? Или, наоборот, появились лишь новые вызовы? Пришло время снова поговорить о наших ценностях», – рассказал Антон Богданов.

В последние годы в Пермском крае снимали: «Географ глобус пропил», «Зулейха открывает глаза», «Сердце Пармы». В этом году уже отсняты материалы для: «Чук и Гек», «Подельники», «Многотрудная жизнь второгодника Семенова». В октябре начнут снимать продолжения «Территории».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что режиссер Александр Данилов рассказал о ключевой идее комедии «Друг на продажу» — второго полнометражного фильма в его авторском портфолио.

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кино богданов пермь режиссер добронравов
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