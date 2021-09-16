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Робот Промобот из Перми «устроился» работать охранником в Берлине
Технологии
Робот Промобот из Перми «устроился» работать охранником в Берлине
vk.com  /  Promobot

Пермь, 16 сентября. Российский сервисный Промобот начал работу в Берлине в компании Security-Robotics. В обязанности созданного одноименной пермской компанией робота входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями, охрана правопорядка, а также консультирование.

«Робот может общаться на английском и немецком языках. По задумке, российский робот будет работать в связке с другими, такими как Spot от компании Boston dynamics, Argus от SMP Robotics и охранным дроном от Sunflower labs для наружного патрулирования», — рассказали ФАН в компании Promobot.

Робот Промобот из Перми «устроился» работать охранником в Берлине
vk.com  / Promobot
12 сентября российский робот устроился на должность консультанта в сеть магазинов товаров для дома «Идеал» в Ереване. Это самая большая сеть супермаркетов товаров для дома в Армении.

Для работы искусственный интеллект Промобота проанализировал и запомнил 120 тысяч торговых позиций. По словам разработчиков, сейчас это самый большой в мире объем данных о товарах, используемый в роботе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что разработанный пермской компанией робот попробовал подать заявку на участие в выборах в Заксобрание Прикамья. Промобот решил пойти в качестве самовыдвиженца.

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берлин пермь технологии роботы ереван промобот
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