Город для работы, а не для досуга: почему жители Перми покидают родной регион

Миграционный отток из Пермского края в первом полугодии 2021 года снова вырос. Из региона уехали 35 847 прикамцев, прибыли — 33 509 человек. Чаще всего люди переезжают в Краснодарский край (435 человек), Московскую область и Москву (324 и 251), Свердловскую область.

«В январе — мае 2021 года наиболее заметный миграционный приток населения в Пермский край из стран СНГ зафиксирован из Таджикистана (689 человек) и Армении (351 человек). В 2020 году в такой же период из этих стран в Прикамье прибыли 217 и 185 человек», — сообщили ФАН в Пермьстате.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с пермяками, которые уехали из Прикамья в разное время, узнал мотивы, и насколько они скучают по региону. А также с теми, кто приехал в Пермский край.

Экология и досуг

По данным специалистов пермского политехнического университета (ПНИПУ), из региона чаще всего едут за более высокими зарплатами, перспективами, а также сменой климатических условий.

из личного архива /

«Просто для меня это важно. И это, наверное, единственная веская причина, по которой я уехала. При этом, когда я стала жить в других городах, я поняла, что Пермь не так уж плоха, как я считала. Я даже думаю, что это один из лучших городов, потому что там есть все, что нужно человеку для комфортной жизни. Я скучаю, конечно, но это больше ностальгия, поскольку желания вернуться жить в Пермь — нет», — пояснила в беседе с корреспондентом ФАН Марина.

Марина Ямщикова переехала из Перми в Сочи несколько лет назад. Главными причинами называет: погоду, плохую экологию, серость, слякоть и грязь.

В целом, согласен с ней и Олег Коневских, который также называет одной из причин своего отъезда из Пермского края — экологию. Сегодня он живет с семьей в одной из кубанских станиц. По словам Олега, его дети стали болеть реже, тогда как в столице Прикамья это случалось регулярно.

«Пермь находится в окружении промышленных предприятий, которые экологию никак не улучшают. Дети перестали болеть, за два года, может быть, раз или два. Полноценное питание, они едят то, что не ели в Перми. У меня дети здесь за пару лет здесь посетили больше мест, городов, чем за всю жизнь в Прикамье», — объясняет Коневских.

из личного архива /

«Да, тут маленький хутор. Но здесь есть и садику, и школа. Программы обучения одни и те же. Но тут, к примеру, есть учебники музыки, рисования, чего в Перми не было. Здесь у меня ребенок ходит бесплатно в спортивные секции. В Перми я платил за каждый чих. Совершенно иная региональная политика в отношении детей, — говорит Олег. — Я не вижу здесь пьяных, валяющихся на улице людей. Тут три машины на перекрестке – это пробка. Да, есть местные мордобои, бытовой криминал, от этого никуда не деться. Но пермяков в этом мало, кто переплюнет».

Еще одним плюсом для детей Олег называет дополнительное образование, которое они не получали в Перми.

Анна Федотова уже девять лет живет в Санкт-Петербурге. Переезд тогда был вынужденным — младшая сестра после окончания Медакадемии в Перми переехала в Петербург, где училась в ординатуре, и возвращаться не планировала. Затем девушка забеременела двойней, при этом она осталась одна.

«Ей было бы тяжело в городе, где нет родных. Во-вторых, я не хотела, чтобы мои дети росли вдалеке от двоюродных брата и сестры. Что касается Прикамья, возможно, уже что-то поменялось, но явными недостатками тогда было отсутствие достаточного количества парков, садов, скверов. А те, что есть, кажутся дикими и неухоженными, фонтанов не хватает очень», — рассказывает Анна.

из личного архива /

«В Санкт-Петербурге во многих музеях, театрах и других учреждениях есть образовательные абонементы для детей. В выходные дети группой проходят занятия у гида или преподавателя (Эрмитаж, Русский музей, Артиллерийский музей, зоопарк, океанариум и т. д.). В Перми раньше приходилось искать такие досуговые занятия — из тех, что помню — «Чердак» в Музее современного искусства, Пермский краеведческий музей», — вспоминает Федотова.

Не ценят свой город

Также как и Олег Коневских, девушка говорит о досуге и допобразовании для детей.

Алина Семченкова недавно вышла замуж в Перми. Сама девушка, как и ее избранник, родом из Иваново. В столицу Прикамья девушка приехала конкретно работать. Ее пригласили в один из новых медицинских центров.

«Были страхи из разряда — суровые зимы. Все остальное знала, что протяженный город, много заводов, экономически развит, миллион с лишним жителей. Город, кстати, понравился сразу. Но важнее было для меня, как сложится с работой. Для мужа тоже это не стало проблемой, поскольку он менеджер по продажам, и где-то даже выиграл из-за масштабности города», — вспоминает Алина.

из личного архива /

«Слушайте, я первый раз столкнулась в Перми с ТСЖ. Это не шутка. Про инфраструктуру, наверное, не стоит и говорить. Поэтому никакого желания покидать Пермь, у нас нет. Для меня, как для автомобилиста, может, есть проблемы с пробками, непонятки с платными парковками, дорогой бензин в регионе, где добывают нефть. И мы заметили одну, как нам кажется, грустную тенденцию — пермяки абсолютно не ценят свой город. Вот это печально», — говорит Алина.

Про родной город, в котором после свадьбы молодожены уже побывали, девушка говорит, что после Перми он кажется в некоторых моментах отсталым. К слову, близость Москвы также заставляет задуматься власти Иваново о проблемах миграции. По словам Алины, город натурально стареет из-за оттока молодежи.

В конце августа в студии РБК-Пермь доцент кафедры соцработы и конфликтологии ПНИПУ Константин Антипьев пояснил, что сегодня предпринимаются определенные усилия для того, чтобы удержать молодых специалистов в Прикамье. Среди инструментов можно назвать, к примеру, губернаторские стипендии, различные молодежные проекты, создание инфраструктуры, в том числе, на базе вузов.

«Нужно еще разделять людей на тех, которые готовятся к отъезду, и тех, кто хочет уехать. Если смотреть на наши исследования, то хотят многие. А вот реально делает шаг совсем небольшая часть. Плюс, пандемия и внешняя политическая ситуация наложили свой отпечаток. Закрывались консульства, а въехать в Европу сегодня крайне проблематично», — рассказал Константин Антипьев.

Создать условия

Одним из важных элементов в «борьбе» с миграцией из региона молодежи является образование и возможность устроиться после окончания университета на достойную работу.

vk.com / Пермский государственный университет

«Летняя школа с университетом Оксфорда уникальна для России. Мы единственный университет, который с 2012 года реализует такую программу. Эти усилия были высоко оценены нашими партнерами в Великобритании. Мы единственный университет, обладающий специальным знаком отличия — золотым стандартом стажировок», — рассказали ФАН в вузе.

Пермский университет (ПГНИУ) — классический вуз, который объединяет представителей всех основных направлений науки — 12 факультетов, 128 направлений и 177 лаборатории, четыре из которых мирового уровня. В числе 48 российских вузов ПГНИУ вошел в рейтинг лучших учебных заведений мира Quacquarelli Symonds, также он входит в топ-100 агрегированного национального рейтинга вузов.

Сегодня ПГНИУ сотрудничает с ведущими компаниями Прикамья, которые предоставляют студентам практику и заинтересованы в найме выпускников. Университет на сегодняшний день заключил 214 договоров и соглашений о сотрудничестве (67 с зарубежными организациями) и более 900 договоров о прохождении стажировок и практик студентов. В числе компаний-партнеров – Лукойл, ПНППК, «Уралкалий», «ЭР-Телеком Холдинг».

«На базе ПГНИУ создан уникальный Центр компетенций НТИ «Фотоника». Сейчас он привлекает лучших российских специалистов по этой сквозной технологии. Наличие подобной инфраструктуры открывает огромные возможности для студентов и сотрудников университета. Разработки ученых вуза транслируются в производство и рыночные продукты. Мы также являемся ключевым участником федерального проекта Научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование», — уточнили в университете.

Сам кампус ПГНИУ приобретает очертания небольшого европейского городка. На территории расположены 13 учебных корпусов, сквер с фонтаном, Ботанический сад, восемь музеев, читальные залы, спортивный клуб и свой дворец культуры.

Программная поддержка

Ранее ФАН уже писал о том, что с 2022 года в Пермском крае будут предоставлять дополнительные разовые выплаты врачам и фельдшерам, выпускникам ПГМУ и медицинских колледжей, вновь прибывшим в территории края для работы.

«До 2 млн рублей будут получать специалисты, приехавшие в территории, где живет до 50 тыс. человек. В более крупных населенных пунктах — по 1 млн рублей», — сообщила в начале сентября на встрече с главой Прикамья региональный министр здравоохранения Анастасия Крутень.

vk.com / Пермь Первая

Кроме этого, на заседании круглого стола в июле 2021 года замдиректора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Метафракс» Рашид Шакиров сказал, что кроме предоставления служебного жилья, предприятие готово доплачивать к стипендии студенту-целевику, который после окончания вуза приедет работать в Губаху.

А директор по социальным вопросам АО «Соликамскбумпром» Людмила Фисюк рассказала, что компания инициировала строительство в Чердыни благоустроенного дома для семьи врачей, которые захотят работать в больнице города. Уже рассматривается вопрос о возведении еще нескольких домов для медиков.

Плюс, промышленники выразили готовность поделиться собственным опытом по профориентации, который накоплен на предприятиях для привлечения выпускников технических вузов.

Также, по данным минобрнауки Пермского края, в 2020 году по проекту «Земский учитель» на работу в школы малых городов и сел приехали девять педагогов из других регионов. Это учителя из Курганской, Свердловской, Кировской областей, Удмуртии, Бурятии, Забайкальского края. Теперь они преподают в Красновишерском, Октябрьском, Юрлинском и Очерском округах.

В Прикамье начали реализовывать проект Цифровой долины, который позволят более эффективно внедрять информационные технологии, чтобы содействовать IT-трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления региона. В Перми уже открылся первый в России Центр компетенций по направлению «Фотоника» — прорывной отрасли, одной из ключевых для цифровой экономики.