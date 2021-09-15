Сделка по выходу из кризиса: как семья из Перми за полгода организовала аграрный бизнес

Многодетная семья Давлетовых из поселка Мулянка Пермского района на своем примере показывает, как успешно организовать свое аграрное хозяйство без лишних эмоций и привлечения к себе внимания. При этом глава семейства Рамир продолжает работать автослесарем в Перми, что никак не мешает ему развивать собственный бизнес и кормить жену и детей.

«Мы на этом выросли. Мы с супругой оба из деревни, поэтому, когда родилась идея, она не то что была не против — сама этого хотела. Хотели, конечно, чтобы дети наши росли с правильным питанием из натуральных продуктов. Сегодня снимаем видео, чтобы они потом смотрели, с чего все начиналось, как с ранних лет помогали родителям по хозяйству», — рассказал ФАН Рамир.

Далеко большой семье переезжать не пришлось. Жили они в Мулянке, правда, в квартире. Для маленьких детей такая передислокация не стала сильным ударом — они летом всегда отдыхали в деревне у бабушки.

«Чисто эмоционально все было хорошо для всех нас. У взрослых это некая даже ностальгия. Для детей — свежий воздух, свой дом, своя живность, никто не мешает и красиво в целом», — вспоминает Рамир.

vk.com / Министерство социального развития Пермского края

«Возьмем любого человека, кто находится в тяжелой жизненной ситуации. Он может думать, что заключит соцконтракт и просто получит деньги от государства. Но это не так работает. Ты понимаешь, что это твоя ответственность, своего рода сделка по выходу из кризиса — с помощью господдержки поднять свою семью», — говорит Рамир.

Весной 2021 года семья обратилась в отдел соцзащиты Пермского района для оформления социального контракта по направлению «Личное подсобное хозяйство». С появлением третьего ребенка денег в семье стало не хватать, и глава семейства принял решение рискнуть. Тем более участок земли уже был.

Детство, проведенное в деревне, помогло родителям быстро обустроиться и начать, собственно, заниматься хозяйством. Сами Давлетовы уверены, что развитие могло получиться еще в прошлом году, но в период пандемии сделать это было тяжело, а на начальном этапе — практически невозможно.

«Планы не то чтобы грандиозные, мы знаем свои силы, но хотим развиться. Мотивы, скажем так, очень даже приземленные. Я, например, ярый противник большинства продуктов из магазина, особенно сетевого. Я не доверяю их продукции, — поясняет Рамир. — Поэтому, чтобы не зависеть от магазинов по основным продуктам, сегодня необходимы постройки, например, можно говорить о барашках. Нужно хотя бы штук 10-15, значит, нужно их где-то содержать, чтобы создавать оборот. Сейчас этим занимаемся».

vk.com / Министерство социального развития Пермского края

То же самое касается и птицы. Чтобы держать несушек, необходим как минимум зимник. Небольшой на 15-20 куриц стоит порядка 25 тыс. рублей, одна несушка — около 350 рублей, плюс комбикорм и т. д. По таким мелочам в итоге набегает весьма приличная сумма.

Сейчас на шести сотках живут гуси, утки, курицы и индюки. Большая часть мяса, конечно, пойдет на продажу, что-то останется в качестве запасов, остальное будет основой для будущего фермерского хозяйства. Кроме этого, Давлетовы уже собрали первый урожай астраханских арбузов.

Рамир говорит, что, возможно, в его планах будет попытка составить конкуренцию современным торговым сетям. Ведь продукция семьи Давлетовых не только натуральная, но и крайне полезная.

В министерстве социального развития корреспонденту ФАН напомнили, что социальный контракт заключается органами соцзащиты с малоимущими гражданами или семьями, которым нужна помощь. В Пермском крае действует несколько направлений — это «Выход из трудной жизненной ситуации», «Поиск работы», «Ведение личного подсобного хозяйства» и «Предпринимательская деятельность». Размер выплаты составляет до 250 000 рублей.

До конца 2021 года планируется заключить больше 3,5 тыс. соцконтрактов по разным направлениям.