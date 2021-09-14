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В Перми почтили память жертв крушения Boeing 737 в 2008 году
Общество
В Перми почтили память жертв крушения Boeing 737 в 2008 году
gorodperm.ru  /  Виталий Кокшаров

Пермь, 14 сентября. В столице Прикамья почтили память жертв крушения Boeing 737 в 2008 году. Сегодня, 14 сентября, исполнилось 13 лет с момента авиакатастрофы.

На мемориальном комплексе на месте крушения самолета во время церемонии памяти родственники и близкие погибших написали на воздушных шарах личные послания. Затем 88 шаров были выпущены в небо.

В Перми почтили память жертв крушения «Боинг-737» в 2008 году
gorodperm.ru  / Виталий Кокшаров
88 – именно столько человек находилось на рейсе «Аэрофлот-Норд», летевшем из Москва в Пермь 14 сентября 2008 года. Версий с первых дней было очень много, в том числе, и захват самолета.

В Перми почтили память жертв крушения «Боинг-737» в 2008 году
gorodperm.ru  / Виталий Кокшаров
Но, как показало расследование, катастрофа произошла из-за ошибки экипажа. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета заключила, что причиной явилась потеря пространственной ориентировки экипажем на заключительном этапе полета.

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жертвы пермь катастрофа крушение boeing мемориал памяти
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