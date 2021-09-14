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Мотоциклист погиб, врезавшись в столб в Прикамье: опубликовано видео
Происшествия
Мотоциклист погиб, врезавшись в столб в Прикамье: опубликовано видео
vk.com  /  Группа «Подслушано Чайковский»

Пермь, 14 сентября. Поздно вечером 13 сентября в социальных сетях Прикамья стала появляться информация о гибели мотоциклиста в Чайковском. Судя по комментариям, человека в городе знали достаточно хорошо.

Мотоциклист погиб, врезавшись в столб в Прикамье: опубликовано видео
vk.com  / Группа «Подслушано Чайковский»
ДТП произошло рядом с Мемориалом Славы и Вечным огнем на Площади Победы. На записи с камер видеонаблюдения видно, что мотоциклист просто не смог войти в поворот. На большой скорости он врезался в столб. Затем байк влетает в бетонное ограждение. Водитель падает и остается лежать неподвижно.

Сейчас в причинах разбираются сотрудники ГИБДД.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в районе Култаево на въезде в столицу Прикамья 12 сентября произошло ДТП. Участниками аварии стали большегруз и трактор.

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Все новости / Происшествия / Мотоциклист погиб, врезавшись в столб в Прикамье: опубликовано видео
дтп пермский край гибдд мотоциклист погиб
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