Мотоциклист погиб, врезавшись в столб в Прикамье: опубликовано видео

Пермь, 14 сентября. Поздно вечером 13 сентября в социальных сетях Прикамья стала появляться информация о гибели мотоциклиста в Чайковском. Судя по комментариям, человека в городе знали достаточно хорошо.

vk.com / Группа «Подслушано Чайковский»

ДТП произошло рядом с Мемориалом Славы и Вечным огнем на Площади Победы. На записи с камер видеонаблюдения видно, что мотоциклист просто не смог войти в поворот. На большой скорости он врезался в столб. Затем байк влетает в бетонное ограждение. Водитель падает и остается лежать неподвижно.

Сейчас в причинах разбираются сотрудники ГИБДД.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в районе Култаево на въезде в столицу Прикамья 12 сентября произошло ДТП. Участниками аварии стали большегруз и трактор.