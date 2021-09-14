Главный тренер пермского БК «Парма» возглавил сборную Литвы

Пермь, 14 сентября. Во вторник, 14 сентября, литовская федерация баскетбола объявила нового главного тренера национальной команды. Теперь возглавлять сборную Литвы будет нынешний наставник БК «Перма» (Пермь) Казис Максвитис.

«В сезоне 2021/22 он будет совмещать тренерскую работу в пермском клубе и в национальной команде. Мы от всей души поздравляем коуча с этим назначением и желаем ему побед не только в «Парме», но и в сборной Литвы», — рассказали в пресс-службе пермского клуба.

Казис Максвитис возглавил «Парму» перед сезоном-2019/2020. Под его руководством пермяки впервые боролись за место в плей-офф Единой Лиги ВТБ, а на момент досрочной приостановки чемпионата занимали пятое место.

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