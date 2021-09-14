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Главный тренер пермского БК «Парма» возглавил сборную Литвы
Спорт
Главный тренер пермского БК «Парма» возглавил сборную Литвы
vk.com  /  Баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИМАТЧ»

Пермь, 14 сентября. Во вторник, 14 сентября, литовская федерация баскетбола объявила нового главного тренера национальной команды. Теперь возглавлять сборную Литвы будет нынешний наставник БК «Перма» (Пермь) Казис Максвитис.

«В сезоне 2021/22 он будет совмещать тренерскую работу в пермском клубе и в национальной команде. Мы от всей души поздравляем коуча с этим назначением и желаем ему побед не только в «Парме», но и в сборной Литвы», — рассказали в пресс-службе пермского клуба.

Казис Максвитис возглавил «Парму» перед сезоном-2019/2020. Под его руководством пермяки впервые боролись за место в плей-офф Единой Лиги ВТБ, а на момент досрочной приостановки чемпионата занимали пятое место.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что во время фестиваля уличных театров «Флюгер» в столице Прикамья произошло ЧП. Воздушный гимнаст, который выполнял сложные трюки на шесте, упал лицом вниз.

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пермь баскетбол литва парма главный тренер
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