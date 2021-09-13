Пропавшего в феврале 2021 года и найденного мертвым в июле пермяка смогли опознать   

Пермь, 13 сентября. В столице Прикамья опознан мужчина, пропавший в феврале 2021 года. Тело другого молодого человека, которого искали с июля, также найдено в понедельник, 13 сентября.

29-летний Арсений В. исчез ночью 23 февраля. С друзьями он отмечал праздник в поселке Ширяиха. Последняя с ним говорила жена.

Друг молодого человека рассказывал, что они были пьяны, что помнит, как собирались и одевались, а потом он уже очутился на заправке, довольно далеко от дачи. Следов драки на участке, который осматривала потом полиция, не нашли.

В понедельник, 13 сентября, волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что погиб именно Арсений. Тело молодого человека было найдено во второй половине июля, и после долгой экспертизы установлено, что это он.

vk.com / Поисковый отряд

Также волонтеры поискового отряда «Регион 59» сообщили о гибели пропавшего в июле 32-летнего Владимира К., который вместе со своим партнером отправился за деньгами за пределы Перми. Его товарищ рассказывал, что по возвращении высадил молодого человека у ТРК «Столица», после этого не видел.

По информации некоторых СМИ, бизнесмена могли убить — тело нашли в жутком состоянии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ночью в понедельник, 13 сентября, в жилом доме в Красновишерске произошел пожар. Хозяин загоревшейся квартиры вовремя проснулся от запаха дыма.