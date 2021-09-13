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Уличный акробат рухнул с высоты в Перми, появилось видео
Происшествия
Уличный акробат рухнул с высоты в Перми, появилось видео
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Пермь, 13 сентября. Во время фестиваля уличных театров «Флюгер» в столице Прикамья произошло ЧП. Воздушный гимнаст, который выполнял сложные трюки на шесте, упал лицом вниз.

На видео видно, что прямо в разгар номера под артистом сломался снаряд. Мужчина упал с высоты в несколько метров.

Сегодня стало известно, что с гимнастом все в порядке. Его осмотрели врачи, и вместе с труппой он уже вылетел из Перми.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что дочь депутата Пермской гордумы поучаствовала в рекламной кампании светской львицы, модели Виктории Бони.

 

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пермь фестиваль падение с высоты театры гимнасты
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