Уличный акробат рухнул с высоты в Перми, появилось видео

Пермь, 13 сентября. Во время фестиваля уличных театров «Флюгер» в столице Прикамья произошло ЧП. Воздушный гимнаст, который выполнял сложные трюки на шесте, упал лицом вниз.

На видео видно, что прямо в разгар номера под артистом сломался снаряд. Мужчина упал с высоты в несколько метров.

Сегодня стало известно, что с гимнастом все в порядке. Его осмотрели врачи, и вместе с труппой он уже вылетел из Перми.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что дочь депутата Пермской гордумы поучаствовала в рекламной кампании светской львицы, модели Виктории Бони.