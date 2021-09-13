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Хозяин сгоревшей квартиры в Прикамье успел спасти девять человек
Происшествия
Хозяин сгоревшей квартиры в Прикамье успел спасти девять человек
59.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по Пермскому краю

Пермь, 13 сентября. Ночью в понедельник, 13 сентября, в жилом доме в Красновишерске произошел пожар. Хозяин загоревшейся квартиры вовремя проснулся от запаха дыма.

Мужчина среагировал мгновенно, разбудил жену и детей пяти и двух лет и вывел их на улицу. Супруга позвонила пожарным.

«В это время мужчина побежал будить соседей. В одной квартире — женщину и шестилетнего ребенка, в другой — мужчину, женщину, их детей в возрасте двух и 10 лет, — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Прибывшие пожарные тушили пожар в течение часа. Соседние квартиры и имущество не пострадали».

Хозяин сгоревшей квартиры в Прикамье успел спасти девять человек
59.mchs.gov.ru  / ГУ МЧС России по Пермскому краю
В итоге, благодаря правильным действиям хозяина квартиры, спасены девять человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Следственный комитет Прикамья проводит проверку по факту гибели трех человек на пожаре в Лысьвенском городском округе. Площадь возгорания составила 260 кв.м.

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