Трактор и грузовик перевернулись после ДТП в Пермском крае, появилось видео

Пермь, 13 сентября. В районе Култаево на въезде в столицу Прикамья произошло ДТП. Участниками аварии стали большегруз и трактор.

На видео, выложенном очевидцами, видно, что оба транспортных средства серьезно повреждены. Оба лежат на боку.

Уже в комментариях к записи люди пишут, что недалеко столкнулись еще несколько машин. Пользователи считают, что это могло произойти из-за того, что водители отвлеклись на аварию трактора и грузовика и столкнулись друг с другом.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что семья пострадавшего 6 сентября в ДТП в Перми подаст иск к перевозчику. Водитель, который серьезно пострадал в аварии со скорой помощью, госпитализирован с тяжелыми травмами.