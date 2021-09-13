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Трактор и грузовик перевернулись после ДТП в Пермском крае, появилось видео
Происшествия
Трактор и грузовик перевернулись после ДТП в Пермском крае, появилось видео
instagram.com  /  @chp_59

Пермь, 13 сентября. В районе Култаево на въезде в столицу Прикамья произошло ДТП. Участниками аварии стали большегруз и трактор.

На видео, выложенном очевидцами, видно, что оба транспортных средства серьезно повреждены. Оба лежат на боку.

Уже в комментариях к записи люди пишут, что недалеко столкнулись еще несколько машин. Пользователи считают, что это могло произойти из-за того, что водители отвлеклись на аварию трактора и грузовика и столкнулись друг с другом. 

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что семья пострадавшего 6 сентября в ДТП в Перми подаст иск к перевозчику. Водитель, который серьезно пострадал в аварии со скорой помощью, госпитализирован с тяжелыми травмами.

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дтп пермь грузовик трактор очевидцы
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