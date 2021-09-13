Пермяки задолжали за услуги ЖКХ более 3 миллиардов рублей

Пермь, 13 сентября. Общая сумма коммунальных долгов жителей Прикамья превысила 3 млрд рублей. На исполнении у регионального УФССП находилось более 175 тыс. производств о взыскании задолженности за услуги ЖКХ.

В ведомстве пояснили ФАН, что это на 25% больше, чем в 2020 году. Через меры принудительного исполнения прекращено более 65 тыс. дел на почти 1 млрд рублей.

«Приставы накладывают арест на имущество, ограничивают их в праве выезда за пределы РФ, выносят запреты на совершение сделок с движимым и недвижимым имуществом, производят удержания из зарплаты, обращают взыскания на денежные средства, находящиеся в банках», — рассказали в службе судебных приставов Пермского края.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители Чайковского оригинально напомнили о своих проблемах мэру Юрию Вострикову. Один из местных активистов принес в администрацию ведро фекалий.