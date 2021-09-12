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Пермский фонд «Дедморозим» добился для маленького мальчика лечения за 30 млн рублей
Общество
Пермский фонд «Дедморозим» добился для маленького мальчика лечения за 30 млн рублей
vk.com  /  фонд Дедморозим

Пермь, 12 сентября. У четырехлетнего мальчика из столицы Прикамья была обнаружена нейробластома четвертой стадии. Выживаемость с таким диагнозов, по словам специалистов, 10-20%.

Врачами малышу был назначен препарат, не зарегистрированный в России — около 1,5 млн рублей за ампулу. Необходимо 20 штук. 

«Кроме благотворительных пожертвований, в России есть три варианта покупки такого препарата: договориться с региональными властями, получить решение суда, а теперь еще и добиться его приобретения за счет фонда «Круг добра». Мы решили использовать все три варианта сразу», — рассказал ФАН руководитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

Сначала были проведены переговоры с краевыми вице-премьером и министрами, которые согласились с необходимостью приобретения лекарства за бюджетные деньги. Одновременно обратились в прокуратуру, чтобы она вышла в суд, который к моменту завершения переговоров с властями был выигран. Так решением суда местные чиновники были застрахованы от претензий проверяющих, а ребенок от того, что кто-то передумает.

«Наконец, мы подписали обращение НКО в фонд «Круг добра» с предложением внести заболевание мальчика и необходимое ему лекарство в перечни для закупок, что снижало затраты местного бюджета», — поясняет Дмитрий Жебелев.

В результате на днях препарат был доставлен в клинику в Петербурге, а юный пермяк начал лечение. До конца октября будут проведены два курса. Еще три оплатят за счет федерального фонда.

На решение данной проблемы, по словам руководителя «Дедморозим», специалисты фонда потратили около 40-50 часов. В итоге оказание помощи мальчику, обошлось тем, кто поддерживает «Дедморозим», в сумму около 30 тыс. рублей. И сэкономило 29 млн 970 тыс. рублей благотворительных пожертвований.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что с 2022 года в Прикамье будут предоставлять дополнительные разовые выплаты врачам и фельдшерам вновь прибывшим в территории края для работы.

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дети пермь медицина заболевание благотворительность дедморозим
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