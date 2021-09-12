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Питьевые водозаборы после разлива нефти в Перми не затронуты
Происшествия
Питьевые водозаборы после разлива нефти в Перми не затронуты
vk.com  /  Росводресурсы

Пермь, 12 сентября. Превышение нефтепродуктов после разлива в районе Краснокамска в реке Кама составило более 60 ПДК. В районе городской набережной норма превышена почти в 2,5 раза.

Как сообщили ФАН в Росводресурсах, нефтяное пятно оградили бонами. При этом питьевые водозаборы загрязнением не затронуты, они расположены выше по течению.

Питьевые водозаборы после разлива нефти в Перми не затронуты
vk.com  / Росводресурсы
Загрязнение на Каме было обнаружено в начале недели. Пятно растеклось на 150 м. Сейчас по факту случившегося проводят проверки транспортная и природоохранная прокуратуры, а также транспортная полиция.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермяки выступили против строительства нового кладбища в городской черте. По их мнению, это может привести к загрязнению источников питьевой воды.

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пермь проверка река разлив нефти природоохранная прокуратура
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