Родственники пострадавшего в ДТП со «скорой» намерены судиться с перевозчиком

Пермь, 12 сентября. Семья пострадавшего 6 сентября в ДТП подаст иск к ООО «УК Национальный медицинский холдинг». Водитель, который серьезно пострадал в аварии со скорой помощью, госпитализирован с тяжелыми травмами.



ФАН писал, что водитель «скорой» не убедился, что ему уступают дорогу, проехал на красный сигнал светофора, и на перекрестке столкнулся с Volkswagen Polo.

Пострадавший почти неделю находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. По информации ФАН от знакомых семьи потерпевшего, водитель скорой помощи ехал с проблесковыми маячками и сиреной на большой скорости без бригады медиков и пациента внутри машины.

Таким образом именно он предположительно является виновником ДТП, поскольку не имел право на вышеперечисленные действия.