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Две пермячки погибли в результате отравления газом из-за самовольной установки котла
Происшествия
Две пермячки погибли в результате отравления газом из-за самовольной установки котла
freepik.com  /  Racool_studio

Пермь, 10 сентября. Житель столицы Прикамья стал случайным виновником смерти двух женщин. Трагедия случилась в частном доме, когда хозяин решил самостоятельно установить газовый котел.

Все работы пермяк проводил без привлечения специализированной организации АО «Газпром газораспределение Пермь». При этом у оборудования была изменена  конструкция, в том числе демонтирован датчик тяги.

«Две женщины, выполнявшие на территории дома работы по благоустройству, остались ночевать в подсобном помещении. Там они получили острое отравление угарным газом и скончались», — рассказали ФАН в прокуратуре Пермского края.

Обвиняемый добровольно возместил материальный и моральный вред потерпевшим сторонам. Орджоникидзевский районный суд Перми приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщали, что Следственный комитет Прикамья проводит проверку по факту гибели трех человек на пожаре в трехквартирном жилом доме села Кын в ночь с 8 на 9 сентября.

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