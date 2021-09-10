Электромобилистов в Прикамье хотят освободить от транспортного налога

Пермь, 10 сентября. Владельцев электромобилей в Прикамье могут освободить от транспортного налога. Инициатива вводится для стимулирования использования экологического транспорта.

Соответствующие предложения региональное министерство экономического развития направит в Заксобрание до конца 2021 года.

Освободить владельцев электромобилей от уплаты налога планируют с 2022 года. Кроме этого обсуждается и формат предоставления льгот по налогу на имущество в отношении объектов инфраструктуры для электротранспорта.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщали, что с 2022 года в Прикамье будут предоставлять дополнительные разовые выплаты врачам и фельдшерам, выпускникам ПГМУ и медицинских колледжей, вновь прибывшим в территории края для работы.