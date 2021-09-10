Вьетнам закупит у пермской Macroscop ПО на 700 тысяч долларов

Пермь, 10 сентября. Компания Macroscop из Прикамья заключила соглашение о поставке программ для систем видеонаблюдения с вьетнамской компанией BK Solution Company. Сумма контракта — 700 тыс. долларов.
Гендиректор Macroscop Александр Коробков рассказал на встрече с партнерами, что в продукт встроен искусственный интеллект в двух направлениях. Первое позволяет более точно определять происходящее в поле зрения камер. Второе — быстро и удобно пользоваться системой без необходимости сидеть перед монитором и просматривать видео.
«Вторую концепцию мы называем видеонаблюдение без наблюдения. Помогают в этом голосовой помощник и интеграция с популярными мессенджерами. Работать с Macroscop могут не только узкие специалисты из индустрии, но и люди без глубоких познаний в информационных технологиях», — пояснил Коробков.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщали, что в Пермском государственном университете установили оборудование для распознавания лиц. Система предназначена для доступа студентов и сотрудников, а также создания временных пропусков для гостей вуза.