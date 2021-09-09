Расчленил и спрятал тело в кустах: длительный срок получил убийца в Прикамье

Пермь, 9 сентября. Пермский краевой суд отправил жителя Прикамья в колонию строгого режима за умышленное убийство и расчленение тела. Также осужден его товарищ за укрывательство особо тяжкого преступления.

В краевой прокуратуре ФАН рассказали, что инцидент произошел в поселке Углеуральский. В ходе пьяной посиделки мужчина совершил убийство двух человек.

«Он причинил им тяжелые ножевые ранения. При этом одного погибшего злоумышленник расчленил, спрятав мешки с частями тела с помощью своего соучастника в кустах. О совершенном преступлении знакомый убийцы не сообщил в правоохранительные органы», — уточнили в прокуратуре Пермского края.

Убийцу приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима. Его соучастнику назначили штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщали, что в конце августа была найдена мертвой пропавшая молодая девушка. Тело обнаружили в расчлененном виде в холодильнике.