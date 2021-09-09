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Капсулу времени из 1996 года вскрыли в пермском университете
Общество
Капсулу времени из 1996 года вскрыли в пермском университете
pspu.ru  /  Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

Пермь, 9 сентября. В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете прошла церемония вскрытия старой капсулы времени и закладки новой — «Грядущему поколению». Изъять содержимое доверили ведущему специалисту фундаментальной библиотеки Ирине Бурдинской.

В капсуле времени находились шкатулка и послание от студентов и преподавателей, датируемое 1996 годом.

«Мы надеемся, что традиции нашего поколения перейдут к вам: бережно хранить, сохранять то, что было достигнуто нами. Будут продолжены новыми пожеланиями. Увы, не все из нас доживут до этого дня, когда вы будете читать это письмо. Но мы все сегодня улыбаемся вам и верим, что вы умнее, талантливее, человечнее нас, что вы бережете нашу хрупкую планету и профессия учителя так же престижна, так же значительна», — говорится в письме.

Капсулу времени из 1996 года вскрыли в пермском университете
pspu.ru  / Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
Далее состоялась закладка новой капсулы «Грядущему поколению». Сотрудники ПГГПУ составили послание потомкам, которые откроют капсулу времени в 2046 году.

«За эти 25 лет есть многое, что можно вспомнить. Это было время надежд. Мы ожидали лучших времен. Поэтому, когда я писала это послание — было стремление к чему-то новому и ожидание лучших времен. Я очень рада, что сегодня эти ожидания, на мой взгляд, во многом исполнились», — отметила на церемонии декан филологического факультета в период с 1989 по 2001 год Лариса Федорова.  

Кроме этого, действующий ректор вложил в нишу подарок-сюрприз для будущего руководителя 2046 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на выплаты педагогам за подготовку и работу на государственной итоговой аттестации в 2021 году из бюджета Прикамья выделено 25 млн рублей.

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пермь университет студенты преподаватели капсула времени
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