Мест нет: в Перми возникли проблемы с захоронением людей

В середине августа мэрия Перми представила план организации новых мест для захоронений на ближайшие полтора года. Сейчас в городе доступно уже менее пяти тысяч мест на Заозерском кладбище, которых хватит, по данным администрации, на полгода.

Также разрешены подзахоронения и захоронения урн с прахом после кремации на семи кладбищах: Запрудском, Верхнемуллинском, Банной горе, Заборном, Егошихинском, Блочном и Нижне-Курьинском. Об этом сообщил и. о. начальника департамента дорог и благоустройства краевой столицы Сергей Красильников на заседании комитета Пермской думы по городскому хозяйству.

Сейчас власти ищут новые площадки под захоронения. В конце 2021 года должны открыть Восточное кладбище на 26 тыс. мест. В 2022 году должен заработать и крематорий, о строительстве которого пермяки слышат на протяжении последних 10–15 лет.

Корреспондент Федерального агентства новостей попытался разобраться, что именно смущает и беспокоит пермяков и какие существуют варианты развития событий.

Ждем экспертизу

Если информация о крематории вызывает у горожан пусть осторожные, но положительные эмоции, то вот выбранные площадки под новые кладбища получили крайне негативный отклик у жителей столицы Прикамья.

vk.com / Северное кладбище - Пермь

Ранее ФАН сообщал, что площади одного из крупнейших в России кладбищ — Северного — достигли пределов. С 12 мая оно работает только в режиме подзахоронений. Площадь кладбища составляет около 250 га, по своей территории пермское кладбище уступает лишь ростовскому.

В июне 2021 года с компанией «Верхнекампроект» был заключен муниципальный контракт на установление вокруг Восточного кладбища Перми санитарно-защитной зоны. Обустройство территории 51,4 га началось еще в 2006 году. Площадь, подготовленная под погребение, сейчас составляет 20,7 га. На ней можно захоронить около 26 тыс. умерших. По статистике, представленной Сергеем Красильниковым, за последние десять лет в Перми умирают в среднем около десяти тысяч человек в год.

На заседании комитета депутат городской думы Олег Афлатонов сказал, что жизнь, наконец, заставила администрацию решать вопрос с крематорием. А его коллега Илья Лисняк заметил, что от жителей поступает большое количество претензий и опасений по поводу возможного попадания трупных ядов в землю и питьевую воду.

«Решение будет принято только после получения санитарно-эпидемиологической экспертизы. Если там есть источники пресных вод, то, естественно, кладбище открыто не будет», — сказал и. о. начальника департамента.

Параллельно ведется поиск новых площадок и на соседних территориях — в Пермском, Краснокамском и Добрянском районах. Но на этих землях существуют ограничения в виде источников пресной воды.

vk.com / Юлия Мяленко

В итоге участок, который предварительно был найден, расположен в Кировском районе — в микрорайоне Березовая роща на месте бывшей воинской части. При этом в начале 2020 года здесь закрыли Заборное кладбище, которое хотели расширить. Правда, тогда был услышан протест пермяков, которые беспокоились, что могилы могли появиться рядом с жилыми домами и на лыжной базе.

Внести изменения в генплан

После вновь появившейся информации о возможном расположении в Березовой роще нового кладбища горожане создали уже несколько петиций.

«Местоположение кладбища имеет уклон в сторону населенных пунктов, открытых водоемов, потоков, грунтовых вод, используемых населением для питьевых и хозяйственно-бытовых целей. Это является прямым нарушением ст.51 ФЗ «О погребении и похоронном деле». Происходит уклон в сторону СНТ, спортивной базы «Звезда» и микрорайона Голый Мыс. В близлежащих населенных пунктах и микрорайонах проживают многодетные семьи, получившие землю по программе «Земля для многодетных семей». Однако в данных территориях отсутствует централизованное водоснабжение, и многодетные семьи используют поверхностные скважины, которые в случае строительства кладбища могут быть загрязнены бактериями, трупными ядами», — говорится в первом обращении пермяков.

В другом уточняется, что рельеф Березовой рощи характеризуется наличием верховодных грунтовых вод с глубиной залегания от полутора до двух метров. Кроме того, на планируемом участке находится минимум два природных водоема и исток реки Заборной, а также подземные источники и эксплуатационные скважины, обеспечивающие центральное водоснабжение территории микрорайона, являющиеся единственным источником питьевой воды.

По мнению общественной активистки Юлии Мяленко, проект не только нарушает санитарные нормы, но и не отвечает ряду требований, а в случае его реализации будет вырублено и много гектаров леса.

«Жители категорически не согласны с таким проектом. В непосредственной близости от этих территорий имеются массивы индивидуальных жилых домов, не имеющих централизованного водоснабжения. Жители снабжают себя питьевой водой самостоятельно из колодцев и неглубоких скважин. В генеральном плане и другой градостроительной документации Перми не указаны эти источники питьевого водоснабжения, что приводит к тому, что не осуществляется их защита», — считает Юлия.

change.org / Василий Мухни

Общественники считают, что целесообразно вынести кладбища за пределы города. Однако для этого потребуется согласованная деятельность нескольких муниципальных образований, а значит, нужна координация со стороны регионального правительства.

Активисты предлагают:

внести в генплан Перми и в проекты планировки указание на источники водоснабжения на территориях индивидуальной жилой застройки для обеспечения надлежащей защиты источников питьевого водоснабжения;

исключить из таблицы 34 генплана Перми создание новых кладбищ в Адищево (позицию «Р-5») и в Кировском районе (позицию «Р-7»);

начать проработку вопроса о создании кладбищ для нужд Перми в соседних муниципальных районах.

В свою очередь во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» мэр Перми Алексей Демкин заявил, что некоторые группы пытаются раскачать данную ситуацию, и попросил пермяков не втягиваться в провокацию.

По данным Пермьстата, общий объем доходов рынка ритуальных услуг в 2020 году составил 562,1 млн рублей. Это на 3,8% больше, чем в 2019 году.

«Вокруг кладбищ возникает много разного бизнеса. Это может вполне поднять экономику глухих мест. Предложение о выносе мест захоронений можно направить не только властям, но и разным религиозным организациям. Сейчас возможно создавать вероисповедальные кладбища, предназначенные для конкретных конфессий», — рассказал ФАН эксперт в сфере градостроительства.

Дождались

Компания «Верхнекампроект» заключила контракт и на разработку проекта достройки здания крематория, которое расположено на территории Восточного кладбища.

«Здание возможно достроить и запустить. Оно довольно большое, изначально было рассчитано на четыре основные печи и одну резервную. Если все будет нормально, то мы в следующем году будем запускать одну основную печь и одну дополнительную. Деньги в бюджете уже предусмотрели», — рассказал Сергей Красильников.

vk.com / Статимсервис.рф

Еще в 2001 году пермские власти решили построить в городе крематорий. По проекту это должно было быть двухэтажное здание, где разместятся большой и малый траурный залы и четыре печи, а также колумбарий на 15 тыс. мест.

В 2013 году строительство началось и быстро закончилось. Мэрия планировала возвести ритуальный комплекс за счет бюджета, потом поняли, что накладно, и искали инвестора. Выбрали ООО «Вектор». Однако после обследования выяснилось, что здание является аварийным и подлежит сносу. Либо необходима реконструкция нижних рядов блоков стен.

Все затихло до марта 2018 года. Тогда объявили открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения, по которому инвестор должен был вложить в создание крематория не менее 338,592 млн рублей, а договор заключить на 49 лет.

Сейчас власти называют сумму, в которую оценивают достройку крематория — 232 млн рублей. При этом на работы за все время уже потратили почти 200 млн рублей. Это один из факторов, который отпугивает потенциальных инвесторов, говорит собеседник ФАН. У концессионера нет уверенности в самом проекте.

Ближайший ритуальный комплекс расположен за 360–380 км от Екатеринбурга. Цена самой кремации вместе с урной составляет 15 тыс. рублей. Если посчитать дорогу, то стоимость увеличивается на 20-22 тысячи. Поэтому крематорий в Перми нужен. С этим согласны и жители, и власти. Он действительно может решить проблему дефицита мест для захоронений, наконец, это просто удобнее.