Пермский зоопарк сделал бесплатным вход для людей с фамилией Журавлев

Пермь, 9 сентября. В воскресенье, 12 сентября, отмечается Всемирный день журавля. Пермский зоопарк также присоединяется к поздравлениям.

Учреждение сделает свободный вход для пермяков и гостей столицы Прикамья с фамилией Журавлев.

В зоопарке напоминают, что первые предки этих птиц появились еще во времена динозавров, около 40–60 млн лет назад. Их исторической родиной считается Северная Америка, откуда они мигрировали в Азию, а затем в Африку и Австралию.

«Всего насчитывают около 15 видов журавлей, в России гнездятся семь из них. Некоторые виды занесены в Красную книгу», — рассказали в Пермском зоопарке.

В этот день в разных странах проводятся фестивали, акции, фотовыставки и экскурсии на места осенних скоплений птиц.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщали, что в начале лета в Пермском зоопарке чуть не произошло ЧП. Из вольера пришлось доставать хлеб, который противопоказан для отдельных видов животных в качестве корма.