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Народный запах: мэру города в Пермском крае принесли ведро с «сюрпризом»
Общество
Народный запах: мэру города в Пермском крае принесли ведро с «сюрпризом»
vk.com  /  Трибуна Трудящихся

Пермь, 9 сентября. Жители многоквартирного дома в Чайковском Прикамья оригинально напомнили о своих проблемах мэру Юрию Вострикову. Один из местных  активистов принес в администрацию ведро фекалий.

На видео автор говорит о том, что жильцы дома 22 по ул. Центральной деревне Зипуново десятилетиями пробуют достучаться до администрации. У здания постоянно течет крыша, а подвал похож на туалет. Именно оттуда и почерпнул свой «привет» мэру общественник.

«Народный запах, — говорит в ролике активист. — Все это мы доставим куда надо».

В итоге ведро доставили прямо к приемной главы города.

В администрации журналистам пояснили, что юридических полномочий для ремонта дома у мэрии нет, ведь местные жители приватизировали жилье и выбрали способ непосредственного управления.

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