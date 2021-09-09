Народный запах: мэру города в Пермском крае принесли ведро с «сюрпризом»

Пермь, 9 сентября. Жители многоквартирного дома в Чайковском Прикамья оригинально напомнили о своих проблемах мэру Юрию Вострикову. Один из местных активистов принес в администрацию ведро фекалий.

На видео автор говорит о том, что жильцы дома 22 по ул. Центральной деревне Зипуново десятилетиями пробуют достучаться до администрации. У здания постоянно течет крыша, а подвал похож на туалет. Именно оттуда и почерпнул свой «привет» мэру общественник.

«Народный запах, — говорит в ролике активист. — Все это мы доставим куда надо».

В итоге ведро доставили прямо к приемной главы города.

В администрации журналистам пояснили, что юридических полномочий для ремонта дома у мэрии нет, ведь местные жители приватизировали жилье и выбрали способ непосредственного управления.