Три человека погибли в ночном пожаре в Пермском крае

Пермь, 9 сентября. Следственный комитет Прикамья проводит проверку по факту гибели трех человек на пожаре в трехквартирном жилом доме села Кын Лысьвенского городского округа. Площадь возгорания, которое случилось в ночь с 8 на 9 сентября, составила 260 кв.м.

«На пожар среагировали 50 человек и 15 единиц техники. Сотрудниками МЧС, совместно с представителями СУ СКР по Пермскому краю проводится проверка. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются», — сообщили ФАН в региональном МЧС.

В Следственном комитете уточнили, что найдены тела мужчин. В ходе осмотра погибших экспертами признаков насильственной смерти не обнаружено.

«В настоящее время в Кын выехали следователи-криминалисты и эксперт пожаротехник для проведения дополнительного осмотра места происшествия и назначения судебных экспертиз», — рассказали ФАН в СУ СКР по Пермскому краю.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 8 сентября в центре Перми на стройке многофункционального центра «Эспланада» произошло ЧП. На трамвайные пути упала стрела башенного крана.