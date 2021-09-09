Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 09:38
09:36
Политика
Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС звание Героя России
09:35
Политика
Токаев: Казахстан готов наладить деловые контакты с талибами
09:33
Экономика
Бензин в России с начала сентября подешевел на 0,3%
09:28
Происшествия
Полиция ищет двух девочек, пропавших на севере Красноярского края
09:26
Армия
Страны ОДКБ готовятся к любому варианту развития событий в Афганистане
09:25
Политика
Путин обратил внимание на важность развития двусторонних отношений с КНДР
09:25
Экономика
Характеристики и рендеры iPhone 14 попали в Сеть
09:20
Общество
Власти Москвы перевели городские службы в усиленный режим работы
09:18
Происшествия
Жителя Урала приговорили к восьми годам колонии за убийство жены-блогера
09:17
Происшествия
Три человека погибли в ночном пожаре в Пермском крае
Все новости

Три человека погибли в ночном пожаре в Пермском крае
Происшествия
Три человека погибли в ночном пожаре в Пермском крае
59.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по Пермскому краю

Пермь, 9 сентября. Следственный комитет Прикамья проводит проверку по факту гибели трех человек на пожаре в трехквартирном жилом доме села Кын Лысьвенского городского округа. Площадь возгорания, которое случилось в ночь с 8 на 9 сентября, составила 260 кв.м.

«На пожар среагировали 50 человек и 15 единиц техники. Сотрудниками МЧС, совместно с представителями СУ СКР по Пермскому краю проводится проверка. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются», — сообщили ФАН в региональном МЧС.

В Следственном комитете уточнили, что найдены тела мужчин. В ходе осмотра погибших экспертами признаков насильственной смерти не обнаружено.

«В настоящее время в Кын выехали следователи-криминалисты и эксперт пожаротехник для проведения дополнительного осмотра места происшествия и назначения судебных экспертиз», — рассказали ФАН в СУ СКР по Пермскому краю.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 8 сентября в центре Перми на стройке многофункционального центра «Эспланада» произошло ЧП. На трамвайные пути упала стрела башенного крана.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Три человека погибли в ночном пожаре в Пермском крае
пожар мчс следственный комитет пермский край погибли люди
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru