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Спасатели вытащили собаку из погреба в Пермском крае
Общество
Спасатели вытащили собаку из погреба в Пермском крае
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Кунгур, 8 сентября. Жители Пермского края обратились за помощью в экстренную службу спасения. По их словам, бездомный пес провалился в глубокий погреб.

Местные жители случайно обнаружили попавшую в беду собаку в деревне Большая Шадейка. Животное провалилось в глубокий погреб. В диспетчерскую службу поступило сообщение от очевидцев. Они попросили приехать спасателей и достать четвероногого из ямы.

На место инцидента прибыли сотрудники МЧС и при помощи лестницы и снаряжения для альпинистов достали животное. Собака во время спецоперации не пострадала.

В середине августа спасатели достали скулящего пса из подвала девятого форта на острове Русский, сообщало издание Deita. Специалисты оперативно подняли собаку наверх.

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