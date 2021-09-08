Спасатели вытащили собаку из погреба в Пермском крае

Кунгур, 8 сентября. Жители Пермского края обратились за помощью в экстренную службу спасения. По их словам, бездомный пес провалился в глубокий погреб.

Местные жители случайно обнаружили попавшую в беду собаку в деревне Большая Шадейка. Животное провалилось в глубокий погреб. В диспетчерскую службу поступило сообщение от очевидцев. Они попросили приехать спасателей и достать четвероногого из ямы.

На место инцидента прибыли сотрудники МЧС и при помощи лестницы и снаряжения для альпинистов достали животное. Собака во время спецоперации не пострадала.

В середине августа спасатели достали скулящего пса из подвала девятого форта на острове Русский, сообщало издание Deita. Специалисты оперативно подняли собаку наверх.