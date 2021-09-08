Выделено 25 млн рублей: педагогов поощрят за работу на ЕГЭ в Прикамье

Пермь, 8 сентября. На выплаты педагогам за подготовку и работу на государственной итоговой аттестации в 2021 году из бюджета Прикамья выделено 25 млн рублей. Соответствующее постановление было принято на заседании краевого правительства.

Компенсацию получат более 10 тысяч учителей. Сумма выплат для каждого педагога складывается в зависимости от его нагрузки. Деньги поступят в течение второй половины ноября.

«Для проведения ЕГЭ во время основного периода было задействовано 104 пункта проведения. Большинство (71) организованы на базе школ, остальные — дома и в медицинских организациях», — напомнили ФАН в министерстве образования и науки Пермского края.

В 2021 году 113 выпускников в Прикамье сдали ЕГЭ на 100 баллов. Трое стали мультистобалльниками. Увеличилось число работ от 81 до 100 баллов — 7,5 тысяч. В 2020 году — 6,3 тысяч.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что с 2022 года в Прикамье будут предоставлять дополнительные разовые выплаты врачам и фельдшерам, выпускникам ПГМУ и медицинских колледжей, вновь прибывшим в территории края для работы.