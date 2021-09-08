Упавший кран в центре Перми парализовал движение трамваев

Пермь, 8 сентября. В центре столицы Прикамье на стройке многофункционального центра «Эспланада» произошло ЧП. На трамвайные пути упала стрела башенного крана.

В дептрансе Перми ФАН сообщили, что движение трамваев стоит в оба направления между остановками «Попова» и «Сквер уральских добровольцев»

/ ФАН

В МУП «Пермгорэлектротранс» журналистам рассказали, что из-за внешних повреждений произошел обрыв провода. Сейчас неполадки устраняются.

В МФЦ «Эспланада» пока ситуацию не комментируют. Информации о пострадавших также нет.