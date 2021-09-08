Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 10:50
10:49
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли кота после взрыва в ногинской многоэтажке
10:48
Происшествия
ФАН публикует обновленный список пострадавших при взрыве в Ногинске
10:46
Армия
Военную базу ВС РФ в Таджикистане усилили крупнокалиберными пулеметами «Утес»
10:43
Общество
Цифровая платформа для взаимодействия грузоотправителей и перевозчиков появится в России
10:43
Экономика
Дефицит газа в хранилищах может изменить позицию ЕС по «Северному потоку — 2»
10:42
Экономика
ФГБУ «Агроэкспорт» ожидает успеха России на мировом рынке шоколада
10:42
Происшествия
Появились кадры с места взрыва в екатеринбургской многоэтажке
10:41
Происшествия
Под завалами после взрыва в Ногинске могут находиться три человека
10:40
Экономика
Кабмин предоставит Росприроднадзору 1,46 млрд рублей
10:39
Армия
«Талибан» опроверг сведения о передаче афганской базы Баграм Китаю
Все новости

Упавший кран в центре Перми парализовал движение трамваев
Происшествия
Упавший кран в центре Перми парализовал движение трамваев
 /  ФАН

Пермь, 8 сентября. В центре столицы Прикамье на стройке многофункционального центра «Эспланада» произошло ЧП. На трамвайные пути упала стрела башенного крана.

В дептрансе Перми ФАН сообщили, что движение трамваев стоит в оба направления между остановками «Попова» и «Сквер уральских добровольцев»

Упавший кран в центре Перми парализовал движение трамваев
 / ФАН
В МУП «Пермгорэлектротранс» журналистам рассказали, что из-за внешних повреждений произошел обрыв провода. Сейчас неполадки устраняются.

В МФЦ «Эспланада» пока ситуацию не комментируют. Информации о пострадавших также нет.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Упавший кран в центре Перми парализовал движение трамваев
пермь кран стройка трамваи упал на пути
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru