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СК РФ выявил нарушения прав дольщиков в Пермском крае
Общество
СК РФ выявил нарушения прав дольщиков в Пермском крае
prokuror.perm.ru  /  Прокуратура Пермского края

Пермь, 8 сентября. Прикамье попало в число регионов, где недостаточно хорошо ведется работа по восстановлению прав дольщиков. На это указал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время видеоконференции с руководителями подразделений центрального аппарата и региональных следственных органов.

Всего с начала года в России в сфере соблюдения прав дольщиков зарегистрировано 464 преступления и возбуждено 47 уголовных дел. В Единый реестр проблемных объектов включено 2805 домов в 74 субъектах РФ.

Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в Московской области, Республике Башкортостан, Краснодарском и Красноярском краях, Ленинградской, Новосибирской, Ростовской, Челябинской областях и в Пермском крае.

«Государством выделяются значительные бюджетные средства на достройку проблемных объектов и компенсационные выплаты пострадавшим дольщикам. Ряд вопросов по организации работы в этом направлении возник к руководителям СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде и Пермскому краю Сергею Сарапульцеву, и. о. руководителей СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину, Красноярскому краю и Республике Хакасия Александру Зюбанову», — рассказали ФАН в Следственном комитете РФ.

Александр Бастрыкин дал необходимые указания по повышению эффективности работы в этом направлении, обратил внимание на необходимость оценки действий должностных лиц администраций, контролирующих органов, выявления всей цепочки возможных криминальных схем.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Мотовилихинский районный суд Перми направлено уголовное дело по факту взятки в крупном размере в отношении бывшего начальника отдела снабжения краевого дома ребенка. 

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