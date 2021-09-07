Бывший руководитель отдела пермского дома ребенка попалась на крупной взятке

Пермь, 7 сентября. В ближайшие дни в Мотовилихинский районный суд Перми будет направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела материально-технического снабжения краевого дома ребенка. Учреждение специализируется на работе с детьми с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики.

Женщину обвиняют в получении взятки в крупном размере. В прокуратуре Пермского края ФАН рассказали, что экс-руководитель получила около 200 тыс. рублей от одного из поставщиков продукции. Деньги были переданы за прием товара по ранее заключенным договорам.

«Взятка была передана за беспрепятственный и в полном объеме прием работниками ее отдела товара на склад. А также за подписание необходимых документов, своевременное направление их в бухгалтерию и за общее покровительство и попустительство при исполнении обязательств по госконтрактам и гражданско-правовым договорам на поставку детского питания», — уточнили ФАН в СУ СКР по Пермскому краю.

Контракты были заключены так, что оптовые поставки в медучреждение осуществляет единственный предприниматель.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми директора филиала «Волжского государственного университета водного транспорта» (ВГУВТ) Павла Задровского обвиняют в совершении пяти тяжких преступлений, связанных с коррупцией.