Ослеп на один глаз: экс-начальника пермских спасателей осудили за избиение сотрудника

Пермь, 7 сентября. Три года условно с испытательным сроком получил бывший начальник поисково-спасательного отряда МКУ «Пермская городская служба спасения». Уголовное дело на него было возбуждено за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«Еще в 2019 году в ходе конфликта со своим подчиненным обвиняемый нанес сотруднику удар по голове стулом. Впоследствии потерпевший полностью потерял зрение на правый глаз», — пояснили ФАН в краевой прокуратуре.

Свердловский суд Перми приговорил мужчину условному наказанию, а также удовлетворил исковые требования потерпевшего о компенсации морального вреда.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми мужчина до смерти забил собственную мать. Уголовное дело направлено в суд.