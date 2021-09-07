Врачи и фельдшеры в Прикамье смогут получить разовые выплаты до 2 млн рублей

Пермь, 7 сентября. С 2022 года в Прикамье будут предоставлять дополнительные разовые выплаты врачам и фельдшерам, выпускникам ПГМУ и медицинских колледжей, вновь прибывшим в территории края для работы. Это предложение регионального минздрава поддержал глава региона Дмитрий Махонин.

Жители отдаленных территорий регулярно сообщают о дефиците врачей и медперсонала в поликлиниках, больницах, ФАПах и сельских амбулаториях, рассказал во время рабочего совещания депутат Заксобрания Пермского края Вячеслав Григорьев.

«До 2 млн рублей будут получать специалисты, приехавшие в территории, где живет до 50 тыс. человек, в более крупных населенных пунктах — по 1 млн рублей», — сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень.

В новой региональной программе предусмотрены также ежемесячные выплаты до 10 тыс. рублей для фельдшеров и медсестер, которые устраиваются на работу в медучреждения Перми.

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

«Что касается среднего медицинского персонала, то здесь показатель по региону ниже среднероссийского. Требуется порядка 1,5 тыс. человек», — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Махонин отметил, что в крае дефицит врачей ниже, чем в среднем по стране. Тем не менее, необходимо привлечь еще более 900 специалистов.

По данным краевого минздрава, наиболее высокий недостаток среднего медицинского персонала именно в Перми.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье установлена величина прожиточного минимума на 2022 год. Она составит 11 121 рублей.