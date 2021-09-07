Пермякам запретили подкармливать бездомных собак

Пермь, 7 сентября. Жителям столицы Прикамья теперь запрещается подкармливать бездомных собак на улицах. Соответствующие поправки внесены в Правила благоустройства и приняты депутатами Пермской гордумы.

На территориях общего пользования и участках, которые находятся в муниципальной и государственной собственности, нельзя подкармливать собак без владельцев, устанавливать будки, лежанки и создавать условия для обитания и размножения.

Кроме этого, запрещается препятствовать отлову, если человеку не известен хозяин собаки. Также теперь нельзя выгуливать домашнее животное без поводка вне спецплощадок.

Пока в документе не указаны санкции за нарушения. Их будут дорабатывать.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Кунгурском районе Прикамья спасателям пришлось прибегнуть к помощи альпинистского снаряжения, чтобы достать из погреба в частном доме тяжелого пса.