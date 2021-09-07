Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 16:33
16:32
Шоу-бизнес
«Большое предательство»: Илзе Лиепа отказалась общаться со сводной сестрой
16:31
Общество
Врачи и фельдшеры в Прикамье смогут получить разовые выплаты до 2 млн рублей
16:29
Происшествия
Вьетнамский суд приговорил мужчину к пяти годам заключения за распространение COVID-19
16:25
Весь мир
Бразилии предсказали военный переворот после футбольного скандала с Аргентиной
16:22
Армия
КамАЗ начнет производство легкого коммерческого грузовика «Компас» в 2021 году
16:22
Армия
Учения военных инженеров ВС России по разминированию местности прошли под Хабаровском
16:20
Спорт
«Мерседес» подписал контракт с британским гонщиком Джорджем Расселом
16:19
Происшествия
Адвокат брошенной оппозицией Маргариты Юдиной покинул Россию раньше нее
16:18
Общество
Молодежь стала чаще попадать в группу риска по коронавирусу
16:18
Экономика
ЦБ РФ объявил о рекордном объеме международных резервов
Все новости

В Пермском крае женщина спасла четырех детей на пожаре в пятиэтажке
Общество
В Пермском крае женщина спасла четырех детей на пожаре в пятиэтажке
murmansk.sledcom.ru

Гремячинск, 7 сентября. Жительница Шумихинского поселка Гремячинского городского округа Пермского края спасла четверых детей во время пожара в пятиэтажном доме. Сведения о пострадавших не поступали.

По данным регионального МЧС, возгорание произошло в трехкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного дома. В ней на момент пожара находилась женщина со своими детьми. Местная жительница вывела на улицу своих сыновей 12 и 13 лет, 4-летнюю девочку и младенца.

Помимо этого, более 18 жильцов дома самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных. В результате инцидента повредилась только квартира, в которой и началось возгорание.

Огонь охватил около шести квадратных метров. Потолок и стены двух комнат закоптились, некоторая мебель и цифровая техника сгорела.

В конце июля на Борисовских Прудах в Москве загорелась квартира в многоэтажке, сообщал телеканал «360». Сотрудникам МЧС удалось через балкон спасти ребенка.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Пермском крае женщина спасла четырех детей на пожаре в пятиэтажке
дети пожар пермский край спасение хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru