В Пермском крае женщина спасла четырех детей на пожаре в пятиэтажке

Гремячинск, 7 сентября. Жительница Шумихинского поселка Гремячинского городского округа Пермского края спасла четверых детей во время пожара в пятиэтажном доме. Сведения о пострадавших не поступали.

По данным регионального МЧС, возгорание произошло в трехкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного дома. В ней на момент пожара находилась женщина со своими детьми. Местная жительница вывела на улицу своих сыновей 12 и 13 лет, 4-летнюю девочку и младенца.

Помимо этого, более 18 жильцов дома самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных. В результате инцидента повредилась только квартира, в которой и началось возгорание.

Огонь охватил около шести квадратных метров. Потолок и стены двух комнат закоптились, некоторая мебель и цифровая техника сгорела.

В конце июля на Борисовских Прудах в Москве загорелась квартира в многоэтажке, сообщал телеканал «360». Сотрудникам МЧС удалось через балкон спасти ребенка.