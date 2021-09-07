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Новая величина прожиточного минимума установлена в Пермском крае
Общество
Новая величина прожиточного минимума установлена в Пермском крае
pixabay.com  / 

Пермь, 7 сентября. В Прикамье установлена величина прожиточного минимума на 2022 год. Она составит 11 121 рублей, для трудоспособного населения — 12 122 рублей, пенсионеров — 9 858 рублей, детей — 11 408 рублей.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения на 2021 год в Пермском крае составляет 10 844 рублей.

В министерстве социального развития Прикамья ФАН пояснили, что увеличение показателя в регионе соответствует темпам роста величины прожиточного минимума в целом по России.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что расселить всех жителей из аварийных домов в Прикамье планируют на год раньше запланированного срока. Завершить все мероприятия должны до 31 декабря 2024 года.

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