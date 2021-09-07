Магазин с продукцией заключенных отрывается в Перми

Пермь, 6 сентября. В столице Прикамья открывается специальный магазин ГУФСИН. Торговать здесь будут сувенирной продукцией, изготовленной заключенными.

В Пермской туристической гильдии ФАН рассказали, что региональным правительством достигнуты договоренности с руководством ГУФСИН. Муниципалитеты данную инициативу восприняли воодушевлением.

В центральной торговой лавке можно будет купить сувенирные изделия со всего Прикамья. При этом такие точки существуют при всех колониях края.

В ГУФСИН журналистам объяснили, что за свою работу заключенные продолжат получать зарплату, как это было ранее, а о процентах с продаж речи не идет. В магазине также будут принимать заказы по эскизам пермяков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Чердынском районе Прикамья завершено расследование уголовного дела в отношении молодой пары. 36-летних мужчину и женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.