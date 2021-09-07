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Упавшую в погреб собаку спасли с помощью альпинистского снаряжения в Пермском крае
Происшествия
Упавшую в погреб собаку спасли с помощью альпинистского снаряжения в Пермском крае
 /  Кунгурская служба спасения

Пермь, 7 сентября. В Кунгурском районе Прикамья спасателям пришлось прибегнуть к помощи альпинистского снаряжения, чтобы достать из погреба в частном доме тяжелого пса. Инцидент произошел в деревне Большая Шадейка.

В Кунгурской службе спасения ФАН рассказали, что на пульт оперативного дежурного поступил звонок из единой диспетчерской службы.

«Диспетчер ЕДДС сообщил, что в погреб сельского поселения упала бесхозная собака. Жильцы дома просят спасателей извлечь животное», — уточнили в службе спасения.

На место выехали специалисты, которым пришлось извлекать собаку с использованием лестницы и альпинистского снаряжения. Пес не пострадал, его отпустили на волю.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в одном из районов Перми в частном секторе собака напала на восьмилетнего мальчика. Пес откусил ребенку часть уха. 

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