Упавшую в погреб собаку спасли с помощью альпинистского снаряжения в Пермском крае

Пермь, 7 сентября. В Кунгурском районе Прикамья спасателям пришлось прибегнуть к помощи альпинистского снаряжения, чтобы достать из погреба в частном доме тяжелого пса. Инцидент произошел в деревне Большая Шадейка.

В Кунгурской службе спасения ФАН рассказали, что на пульт оперативного дежурного поступил звонок из единой диспетчерской службы.

«Диспетчер ЕДДС сообщил, что в погреб сельского поселения упала бесхозная собака. Жильцы дома просят спасателей извлечь животное», — уточнили в службе спасения.

На место выехали специалисты, которым пришлось извлекать собаку с использованием лестницы и альпинистского снаряжения. Пес не пострадал, его отпустили на волю.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в одном из районов Перми в частном секторе собака напала на восьмилетнего мальчика. Пес откусил ребенку часть уха.