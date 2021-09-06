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Пермский суд снял с выборов оппозиционного кандидата Александру Семенову
Общество
Пермский суд снял с выборов оппозиционного кандидата Александру Семенову
vk.com  /  Александра Семенова

Пермь, 6 сентября. Свердловский районный суд столицы Прикамья удовлетворил иск члена «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) Родиона Исайкина о снятии с выборов в Пермскую городскую думу оппозиционного кандидата Александру Семенову.

Девушка баллотировалась от коалиции «Плюс один» и является женой экс-координатора штаба Навального1 (признаны Минюстом экстремистскими организациями. — Прим. ФАН) в Перми Сергея Ухова.

По информации «Нового компаньона», в качестве доказательства причастности Семеновой Исайкиным (кандидат-конкурент по округу №21. — Прим. ФАН) были представлены факты неоднократного привлечения в 2017–18 годах Александры к административной ответственности за мероприятия, организованные штабом, и ее участия в протестных акциях 31 января и 21 апреля 2021 года.

На обжалование решения суда у кандидата есть пять дней. Представитель Александры Семеновой заявил, что будет подавать апелляцию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 6 сентября сайт «Умного голосования» попал под блокировку Роскомнадзора по требованию Генеральной прокуратуры России.

1 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

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