Появилось видео момента ДТП с машиной «скорой» в Перми

Пермь, 6 сентября. На одной из самых оживленных дорог столицы Прикамья произошло серьезное ДТП с участием машины скорой помощи. Водитель «сокрой» не убедился в том, что ему уступают дорогу. Такую предварительную версию озвучивают в ГИБДД по Перми.

На первом видео, появившимся в Сети, видно, что медицинская машина стоит напротив торгового центра с разбитым капотом. К ней приехала еще одна «скорая».

На втором ролике понятно, что скорая помощь «летит» по дороге с включенными маячками, проезжает на красный сигнал светофора, и на перекрестке в нее въезжает Volkswagen Polo.

От удара «скорая» едва удерживается на колесах, а легковушку отбрасывает на бордюр. В итоге водителя пришлось извлекать из иномарки спасателям. Он серьезно пострадал.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Нытве Прикамья возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД пьяным водителем. По вине 42-летнего местного жителя погиб человек.