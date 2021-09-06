Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 16:10
16:06
Экономика
Исследование показало привлекательность Подмосковья для трудоустройства
16:03
Происшествия
Полицейский из Усть-Лабинска сядет в тюрьму за превышение должностных полномочий
16:01
Общество
Пожаловавшегося на адскую боль в спине Папунаишвили срочно госпитализировали
16:00
Политика
Клинцевич: США создали в Афганистане систему управляемого хаоса
15:58
Весь мир
Глава МИД Алжира обсудил в Нигере соглашение по безопасности границ
15:56
Общество
Волков заявил, что Роскомнадзор приступил к блокировке «Умного голосования»
15:53
Политика
Лавров резко ответил на призывы Киева расширить «нормандский формат»
15:52
Политика
Власти России отказали в допросе своих граждан по делу о MH17
15:50
Общество
ВОЗ заявила о снижении темпов распространения варианта COVID-19 «Мю»
15:49
Шоу-бизнес
Ивлеева заставила Собчак извиниться за слова об Элджее
Все новости

Появилось видео момента ДТП с машиной «скорой» в Перми
Происшествия
Появилось видео момента ДТП с машиной «скорой» в Перми
vk.com  /  Плохие новости Пермь

Пермь, 6 сентября. На одной из самых оживленных дорог столицы Прикамья произошло серьезное ДТП с участием машины скорой помощи. Водитель «сокрой» не убедился в том, что ему уступают дорогу. Такую предварительную версию озвучивают в ГИБДД по Перми.

На первом видео, появившимся в Сети, видно, что медицинская машина стоит напротив торгового центра с разбитым капотом. К ней приехала еще одна «скорая».

На втором ролике понятно, что скорая помощь «летит» по дороге с включенными маячками, проезжает на красный сигнал светофора, и на перекрестке в нее въезжает Volkswagen Polo.

От удара «скорая» едва удерживается на колесах, а легковушку отбрасывает на бордюр. В итоге водителя пришлось извлекать из иномарки спасателям. Он серьезно пострадал.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Нытве Прикамья возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД пьяным водителем. По вине 42-летнего местного жителя погиб человек.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Появилось видео момента ДТП с машиной «скорой» в Перми
дтп авария пермь пострадавшие скорая помощь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru