Пьяный водитель ответит за смерть пассажира в Пермском крае

Пермь, 6 сентября. В Нытве Прикамья возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД пьяным водителем. По вине 42-летнего местного жителя погиб человек.

В региональном МВД ФАН рассказали, что мужчина на автомобиле ВАЗ-21154 на трассе Нытва—Григорьевское—Ильинский не справился с управлением и съехал в кювет.

«Машина в итоге опрокинулась. В результате ДТП 48-летний пассажир легковушки, который не был пристегнуть ремнем безопасности, погиб, — рассказали в полиции. — Также установлено, что водитель не имел права управления автомобилем».

Сейчас проверка всех обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что страшное ДТП случилось на федеральной трасса Е22 Пермь — Екатеринбург. Водитель Volkswagen Polo выехал на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с фурой.