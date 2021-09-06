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Пьяный водитель ответит за смерть пассажира в Пермском крае
Происшествия
Пьяный водитель ответит за смерть пассажира в Пермском крае
59.мвд.рф  /  ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермь, 6 сентября. В Нытве Прикамья возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД пьяным водителем. По вине 42-летнего местного жителя погиб человек.

В региональном МВД ФАН рассказали, что мужчина на автомобиле ВАЗ-21154 на трассе Нытва—Григорьевское—Ильинский не справился с управлением и съехал в кювет.

«Машина в итоге опрокинулась. В результате ДТП 48-летний пассажир легковушки, который не был пристегнуть ремнем безопасности, погиб, — рассказали в полиции. — Также установлено, что водитель не имел права управления автомобилем».

Сейчас проверка всех обстоятельств произошедшего продолжается.  

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что страшное ДТП случилось на федеральной трасса Е22 Пермь — Екатеринбург. Водитель Volkswagen Polo выехал на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с фурой.

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дтп уголовное дело пермский край пьяный водитель погиб человек
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